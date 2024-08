Premio Letterario. Tributi agli studenti

Si è tenuta nel giorni scorsi al Parco dei Bambini e della Poesia ’Francesco Belluomini’ la cerimonia di premiazione della rassegna "La poesia dei bambini", nell’ambito del Premio Letterario Camaiore. A ricevere il riconoscimento sono stati 18 studendi: per il Chini-Michelangelo Thara Beretta, Tommaso Caprile, Giacomo Conti, Alice Dal Torrione, Ester Giannelli, Cecilia Gozzani, Aurora Lucchesi, Giulia Lucchesi, Ginevra Marchi e Desiree Viti; per il Comprensivo Camaiore 1 Eva Domenici, Diego D’Abundo, Cora Marchetti e Alessia Maria Puicea; per il Comprensivo Camaiore 3 Gioia Ceragioli, Matilde Chiucchi, Dario Di Bono e Riccardo Giacomelli.

Sette di loro (Caprile, Chiucchi, Di Bono, Domenici, Gozzani, Marchetti e Marchi), ritenuti gli autori dei migliori componimenti, hanno completato la Rosa dei 50 giurati popolari. Ecco la rosa completa: Fiorella Altemura, Cinzia Barsottelli, Cristiano Bartelloni, Elena Anastasia Bianchini, Giuliano Boggi, Laura Catalano, Tommaso Caprile, Anna Ceragioli, Angela Chiantera, Elisa Chimenti, Matilde Chiucchi, Daniela Conti, Luca Del Carlo, Michela Del Carlo, Roberto Di Benedetto, Dario Di Bono, Leonardo Dini, Eva Domenici, Stefania Ines Gamba, Chiara Giannini, Marzia Giordano, Ceclia Gozzani, Michela Guidi, Giulio Cesare Guidi, Alessandro Lamiani, Irene Lari, Tiziano Lavorini, Giulia Lazzarotti, Carlo Lemmetti, Elena Lencioni, Teresa Mangini, Cora Marchetti, Graziella Marchetti, Ginevra Marchi, Ilaria Mariotti, Irene Menchini, Maria Chiara Morandi, Landa Moriconi, Mara Palmerini, Sabrina Pardini, Oreste Pardini, Marco Pazzaglia, Anna Renai, Gessica Rosi, Moira Salvini, Daniela Scarel, Federica Stagi, Gabriella Tilli, Elvira Venturini e Maurizio Vitali.