Premio Carducci. Si alza il sipario. Molteplici eventi

La partecipazione degli studenti di tutta Versilia, l’inaugurazione di un murale a tema “poetico”, musica, danza, recitazione e proclamazione del vincitore del 68° Premio nazionale di poesia “Giosuè Carducci”: eventi di oggi fra Valdicastello e piazza Duomo per l’anniversario della nascita del poeta di “Davanti San Guido” giorno che il Comune dedica al primo Nobel italiano. Si parte alle 11 nel giardino di Casa Carducci a Valdicastello con la premiazione del 16° concorso “La poesia nella scuola” per gli studenti delle secondarie di 1° e 2° grado. L’iniziativa, curata da Rita Camaiora e Pietro Conti, direzione scientifica Alberto Casadei ha coinvolto centinaia di studenti. Lavori valutati dai giurati Berto Corbellini Andreotti, Alessandro Viti e Giovanni Guidi, realizzati in seguito al convegno “Alessandro Manzoni e Giosuè Carducci uniti in terra di Toscana”. Si inagura il murale ispirato al componimento “Peregrino del ciel”, di Irene Volpi. In omaggio alla recitazione in versi giuria Ilaria Cipriani, presidente di giuria, legge poesie della collana “I Poeti di Via Margutta” (Dantebus Edizioni, 2023) di Leonardo Ghelardi che l’accompagna con l’ukulele. Dalle 21,30 riflettori su piazza Duomo per sapere il vincitore. Il premio celebra gli interpreti più interessanti della poesia contemporanea, autori di un’opera in italiano. Partecipa Monica Guerritore che dialoga “in versi” con la danza di Glenda D’Amanzo Associazione Europea Danza e la musica del clarinettista Andrea Francione, Conservatorio Boccherini. Finalisti Roberto Diodato, Umberto Fiori e Sofia Fiorini scelti da Ilaria Cipriani, Carlo Carabba, Ilide Carmignani, Fabio Genovesi e Antonio Riccardi.