Polizia municipale, controlli serrati. Tre denunciati in stato di ebbrezza

Denunciati tre automobilisti che guidavano in stato di ebbrezza, uno dei quali responsabile di un incidente. Ma individuato anche un uomo alla guida della vettura, pur avendo la patente ritirata da tempo. L’amministrazione comunale di Forte dei Marmi, in collaborazione con la polizia municipale, ha intensificato i controlli sul territorio durante il periodo delle festività natalizie. Nei 14 turni serali organizzati in coincidenza con i fine settimana di dicembre, oltre che nelle giornate festive e prefestive, sono stati effettuati 10 posti di controllo, finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle violazioni al Codice della strada e al mantenimento della sicurezza pubblica. Durante i controlli, sono stati verificati 81 veicoli e 83 persone, con l’elevazione di 3 sanzioni per omessa revisione del veicolo e 1 sanzione ad un uomo che circolava nonostante avesse la patente già ritirata. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, anche alla luce delle recenti modifiche al Codice della Strada, entrate in vigore il 14 dicembre. Sono stati effettuati 49 pretest alcolemici, rilevando nella maggior parte dei casi un comportamento rispettoso delle norme. Tuttavia, in 3 episodi sono stati registrati tassi alcolemici superiori al limite consentito (tra 0,85 e 1,2 grammi al litro).

I tre soggetti coinvolti, uomini di età compresa tra i 30 e i 60 anni, residenti nelle province di Massa Carrara e Lucca, sono stati denunciati: in un caso, l’infrazione è stata aggravata dall’aver provocato un sinistro stradale. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente, con successiva sospensione disposta dal Prefetto. "La sicurezza è una priorità assoluta per questa amministrazione – conferma l’assessore alla polizia municipale, Massimo Lucchesi - I controlli straordinari messi in campo dalla polizia locale durante le festività hanno dimostrato come il rispetto delle regole sia fondamentale per garantire la tutela di tutti. Desidero ringraziare le donne e gli uomini della polizia municipale per l’impegno e la dedizione con cui operano ogni giorno per la comunità di Forte dei Marmi. Continueremo a investire risorse e a pianificare interventi mirati per migliorare la sicurezza stradale e urbana, tutelando il benessere dei nostri cittadini e visitatori".

Francesca Navari