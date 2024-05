Polizia insegue coppia di ladri. Uno dei due finisce in manette

I ladri, si sa, non hanno un giorno ben preciso del calendario in cui entrare in azione. Lo fanno e basta, anche in un giorno in cui tutti, o quasi, si fermano come avviene il 1° maggio. E così due marocchini, uno dei quali di soli 19 anni e residente a Massa, durante la festa dei lavoratori si sono impossessati di una macchina nel capoluogo apuano e sono fuggiti fermandosi però dopo una manciata di chilometri. La notte successiva li ha pizzicati la polizia sul lungomare di Marina di Pietrasanta dando vita a un movimentato inseguimento concluso con l’arresto del giovane dopo che la macchina su cui stavano scappando si è schiantata contro l’esterno di un hotel di Tonfano.

L’episodio risale a giovedì notte, quando intorno alle 4 le volanti del commissariato di polizia di Forte dei Marmi hanno notato un’auto sospetta con due soggetti a bordo. Si sono avvicinati con i dispositivi di segnalamento con l’obiettivo di imporre l’alt alla macchina in modo da poter effettuare i controlli del caso, ma l’auto, anziché fermarsi, ha accelerato e con manovre pericolose ha cercato di darsi alla fuga noncurante neppure del semaforo rosso. La pattuglia si è messa immediatamente all’inseguimento della coppia di malviventi, ma dopo poche centinaia di metri i fuggitivi hanno perso il controllo dell’auto e si sono schiantati danneggiando il muro e il cancello dell’hotel “San Carlo“, sul lungomare di Tonfano a nord rispetto al pontile. Nonostante il violento urto, essendo rimasti illesi i due passeggeri sono scesi dall’auto e si sono dati a una fuga precipitosa inseguiti a piedi dai due operatori della polizia. Uno dei due fuggitivi, l’autista di 19 anni, è stato quindi bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’auto sulla quale viaggiavano, subito sottoposta a sequestro, come detto è risultata rubata, con il furto denunciato a Massa il 1° maggio. Il giovane marocchino, residente a Massa, è stato inoltre denunciato per ricettazione e danneggiamento. Alla luce dei reati commessi, il 19enne è stato colpito dal foglio di via emesso dal questore di Lucca Edgardo Giobbi per un periodo di 4 anni. L’ultimo inseguimento nel territorio pietrasantino risale ai primi di aprile, quando una pattuglia dei carabinieri fu costretta a intervenire in località Pollino dopo un tentato furto in un’abitazione. In quell’occasione un militare aveva dovuto anche sparare un colpo contro l’auto dei fuggitivi per evitare di essere investito dalla macchina dei malviventi.

Daniele Masseglia