Pista ciclabile dal mare ai monti. A luglio si apre un nuovo cantiere

Lunedì primo luglio ripartono i lavori per la prosecuzione di una delle opere principali del mandato amministrativo: la pista ciclabile mare-monti si prepara a balzare oltre l’Aurelia. L’idea progettuale è di creare un percorso ciclabile che colleghi il lungomare al centro storico, passando per Capezzano: un’interconnessione completa a misura di bicicletta, che permetta tracciati agevoli e specifici per chi ama muoversi su due ruote.

Fin qui, la nuova pista ciclabile, collegandosi con quella che costeggia la Passeggiata, si sviluppa lungo tutta via Gasparini, raggiungendo l’incrocio con la via Aurelia. Lunedì primo luglio partirà il cantiere per il prolungamento su via delle Serre, la strada dirimpetto a via Gasparini, fino all’intersezione con via delle Barbate: un ulteriore tracciato che prepara l’arrivo della pista sulla via Italica e, di lì, all’entroterra.

L’intervento interesserà in toto la strada, per tutti i suoi 330 metri di lunghezza, con la realizzazione della pista ciclabile rialzata e in sede propria, che si svilupperà lato Pietrasanta, un nuovo marciapiede, totale rifacimento del manto stradale e della segnaletica a terra, miglioramento delle intersezioni e delle alberature. Inoltre, la ridisegnazione e la riorganizzazione dei parcheggi per auto, con la creazione di 24 stalli bianchi e 4 stalli per persone con disabilità. In fase di cantiere, verrà verificato anche lo stato della fognatura bianca. L’investimento complessivo è pari a 450 mila euro.

"Un investimento importante, essenziale per il rilancio turistico del nostro territorio – commenta il sindaco Marcello Pierucci –; lo scorso anno abbiamo terminato la realizzazione della pista ciclabile su via Gasparini, che ne è uscita completamente riqualificata ed abbellita: adesso ci spostiamo su via delle Serre, che avrà la stessa sorte. Si tratta di un altro tassello dell’ambizioso progetto, che stiamo portando avanti anno dopo anno, di collegare il mare all’entroterra con un unico percorso ciclabile in sede propria. Una scelta che sta già pagando: durante la scorsa estate, il percorso di via Gasparini è stato apprezzato e utilizzato dai nostri turisti".

Inoltre, è in programma l’apertura dell’intersezione tra via Gasparini e via Aurelia, riqualificata durante lo scorso lotto di lavori: il transito verrà consentito, con l’obbligo di svolta a destra (direzione Viareggio), andando a ripristinare un incrocio interdetto da anni. In più, a fine lavori, verrà installato il semaforo a chiamata su via Aurelia (che ha già ricevuto l’ok da parte di Anas), per consentire l’attraversamento ciclabile.

RedViar