Piastroni rotti e pericolosi. Sos dai cittadini

Piastroni rotti al semaforo di fronte all’hotel "Palagi". Poco più a nord lastre di marmo, usate come strisce pedonali, anche quelle spaccate e sprofondate di almeno 4-5 centimetri. Al di là del biglietto da visita, quello che fa arrabbiare i pedoni e temere chi viaggia in scooter è il fatto che la zona tra via Oberdan e piazza Carducci è stata riqualificata pochissimi anni fa. Qualcuno ha anche alzato il telefono chiedendo spiegazioni in Comune. "È capitato di doverli sistemare e rimetterli in quota. Del resto sono attraversamenti ‘artistici’ in marmo – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – e non la classica striscia disegnata per terra. Ripeto, può succedere specie dopo il passaggio di diversi mezzi pesanti. In ogni modo ha ragione chi segnala il problema sottolineando che è un’opera tutto sommato nuova e che servono più garanzie. Posso assicurare che ne siamo a conoscenza e ci stiamo lavorando. Ci siamo già sentiti con la ditta e vorremmo risolverla in maniera definitiva. Alcuni piastroni si sono assestati, mentre in altri casi il fondo non è perfetto: nelle prossime settimane interverremo sicuramente".

d.m.