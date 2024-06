Passeggiata rumorosa. Partecipa anche il Ccn

VIAREGGIO

Si terrà stasera, in programma a partire dal tardo pomeriggio, tra le vie del centro, "cuore della città", la passeggiata rumorosa “Riprendiamoci il Piazzone“, organizzata dal Comitato “Il centro di Viareggio“, per chiedere all’amministrazione maggiore attenzione, tutela e sicurezza contro il degrado della zona e invitando la cittadinanza, tutta, a partecipare.

E se altre associazioni si sono distaccate dalla manifestazione, è invece il Centro commerciale naturale della Passeggiata che annuncia che, tra i partecipanti, sarà presente anche una sua delegazione, poiché "pur non essendoci un coinvolgimento apparentemente diretto delle attività commerciali della Passeggiata nel processo sin qui di inarrestabile degrado del mercato di piazza Cavour, non c’è dubbio che esso rappresenti una ferita aperta per tutta la città e il suo intero tessuto economico e sociale", afferma il presidente del Ccn Alessandro Fontana, specificando l’attenzione, solidale, orientata agli abitanti e ai lavoratori del centro storico.

"Per questa ragione - prosegue Fontana -, non solo intendiamo esprimere totale solidarietà ai commercianti e ai residenti del centro cittadino, ma parteciperemo con una nostra delegazione alla manifestazione con l’obiettivo di esprimere una vicinanza che non sia solo morale, ma anche fisica ai nostri colleghi e a chi vive in quella zona". "Il Piazzone - chiude il presidente del Ccn della Passeggiata - è un simbolo di Viareggio e merita di tornare al suo antico splendore, nell’interesse di tutta la città".