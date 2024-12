Passeggiata ecologica natalizia. Sabato appuntamento PlasticFree

Partirà dal pontile l’ultima passeggiata ecologica del 2024 (accompagnata anche da qualche dolcezza natalizia) organizzata con il patrocinio del Comune dall’associazione PlasticFree, impegnata a sensibilizzare i territori sull’inquinamento da plastica e microplastiche e promotrice, in tutta Italia, di centinaia di “clean-up” e progetti di educazione ambientale. L’appuntamento, in collaborazione Captain Paul Watson Foundation - Italia Wwf Alta Toscana ed Ersu Ambiente, è fissato per sabato alle 15: unica “attrezzatura” richiesta, guanti o pinze per una raccolta più sicura dei rifiuti. L’attività durerà circa 2 ore e la partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti, previa registrazione sul sito dell’associazione. Info al 327 0997543 (Sara).