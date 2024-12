Parco-frutteto viale Apua. Approvata la relazione. In arrivo 290 piante

Comincia a prendere forma il parco-frutteto che l’amministrazione comunale intende realizzare nei 6.700 metri quadri incastonati tra viale Apua, via Olmi e via Fiumetto. La giunta ha approvato infattui la relazione tecnica del servizio ambiente, lavori pubblici e manutenzioni per rigenerare quest’area, fortemente battuta dall’uragano del marzo 2015, dove si prevede la piantumazione di 290 esemplari tra agrumi, piante da frutto e piante arbustive aromatiche.

"È un richiamo alla vocazione agricola e produttiva di questa parte del nostro territorio – sottolineato il sindaco Alberto Giovannetti – e un atto concreto di cura e salvaguardia per l’ambiente, come avevamo scritto nel programma di mandato. L’obiettivo è realizzare un grande giardino cromatico, con punti di sosta e arredi: grazie alle ‘forze buone’ che abbiamo in città e che hanno deciso di partecipare a questo progetto, sostenendolo economicamente, iniziamo dall’elemento più importante, ossia la messa a dimora delle parti verdi".

Prevista anche l’installazione della recinzione e di un tappeto erboso, oltre all’ipotesi di coinvolgere gli studenti dell’istituto tecnico-agrario “Don Lazzeri“.