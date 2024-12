Oroscopo e letteratura alla Galleria Raffo

Il fine settimana della libreria Nina è in collaborazione con la Galleria Paola Raffo che ospita i due eventi finali. Oggi alle 16 Simon & The stars, l’avvocato romano che si è scoperto astrologo, e che da anni regala previsioni e consigli sui canali social, in radio e in tv, oltre che con i libri: a partire dalla sua ultima fatica, Rizzoli editore, donerà segno per segno il modo in cui nel nuovo anno potremo riscrivere il futuro. Domenica alle 16 torna Paolo Nori.(foto) Lo scrittore torna con “Chiudo la porta e urlo“ il romanzo uscito per Mondadori in cui racconta la vita e la poetica di Raffaello Baldini, grandissimo e poco conosciuto autore romagnolo. Un’occasione unica per godersi dal vivo un narratore tanto colto quanto brillante.