Opere di Lazzerini a Dustin Hoffman

L’artista Paolo Lazzerini ha incontrato Dustin Hoffman. L’occasione si è consumata a palazzo Orsetti a Lucca, città dove la troupe americana sta girando un film: il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla cultura Remo Santini hanno omaggiato il regista Peter Greenaway, gli attori Dustin Hoffman, Helen Hunt e lo staff del film con alcuni dei lavori di Lazzerini dedicati a Lucca.

"Un modo – evidenzia l’artista – di mostrare il mio profondo affetto per questa città che attualmente mi ospita nelle mie due gallerie in Piazza San Giusto e in via Fillungo e che aprirà le porte della chiesa di San Cristoforo per la mia personale “Moonlit nights of Tuscany”.