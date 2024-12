Nuovo centro raccolta rifiuti. Sarà anche polo del riuso

Potenziamento del sistema di raccolta differenziata, grazie all’inaugurazione del Centro Ceragiola che sarà in funzione dal 2 gennaio. Il servizio andrà a incrementare le dotazioni territoriali di Ersu, a favore dei comuni della Versilia storica, unitamente agli altri centri di raccolta già presenti. Il nuovo impianto, realizzato grazie ai fondi del Pnrr, va a potenziare il sistema territoriale della raccolta differenziata, permettendo il conferimento di alcuni rifiuti che, per dimensioni o tipologia, non possono essere ritirati con l’ordinario porta a porta e facilitando, al contempo, la raccolta differenziata spontanea, così da caldeggiare anche una cultura della tutela ambientale. Nel nuovo centro, riservato esclusivamente alle utenze domestiche, si potrà conferire un’ampia gamma di materiali, le tipologie già oggetto del porta a porta ma anche imballaggi in legno e metallo, prodotti tessili, solventi, acidi, oli e grassi, vernici, farmaci, batterie, toner per stampanti esauriti e via dicendo. I cittadini dovranno portare i rifiuti già divisi per tipologia e ridotti di volume, seguendo le indicazioni poste all’interno del centro. "Due le novità – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – cioè la possibilità di portarvi il verde, opportunità non presente nell’impianto di via Ciocche, e soprattutto il centro del riuso che consentirà di dare agli oggetti una nuova vita"