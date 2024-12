Nuova ciclovia a Lido: una necessità per il turismo, dice Alessandro Santini

La nuova ciclovia a Lido? "Serviva". Parola di Alessandro Santini, secondo cui la frazione "ne aveva assolutamente bisogno. Evidentemente chi critica i lavori che stanno facendo, non l’aveva mai percorsa in bicicletta, non ne conosceva i difetti, i rischi e la pericolosità di certe piante – spiega –; quelle vecchie piante, difese da chi non ha gusto, che non avevano più senso, tante piegate e sporgenti, brutte a vedersi, per niente di pregio.

Erano solo un vago e inutile ricordo delle essenze che una volta servivano ad abbellire una povera e sconosciuta località di mare che tentava di decollare. Oggi Lido è una meta turistica più giovane e fresca, moderna e competitiva e ha assolutamente bisogno di una livrea nuova. E la si ottiene anche con una nuova, bella e sicura pista ciclabile. Senza più buche o cordoli, con la giusta segnaletica. Ariosa, più solare, e sicuramente più sicura.

Le piante ostacolavano la visibilità dei pedoni che entravano in passeggiata dalla strada. Finalmente una giusta scelta, che non può essere criticata, che va apprezzata.