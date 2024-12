Musica in filodiffusione durante le festività. Ultimi posti per i presepi

Non solo l’albero in piazza Duomo, i mercatini e gli addobbi in città, a Marina e nelle altre frazioni. Durante le festività ad accogliere e accompagnare i cittadini e i visitatori nel centro storico saranno anche le note più belle del Natale trasmesse in filodiffusione. Fino al 6 gennaio le melodie e i canti natalizi più tradizionali animeranno la città dalle 10,30 alle 20,30: da Last Christmast a All I want for Christmas is you, fino a Feliz Navidad, Silent Night, Jingle Bells, L’albero di Natale e molte altre. L’iniziativa è curata dall’amministrazione comunale attraverso l’ufficio cultura e turismo.

C’è tempo invece fino al 24 dicembre per partecipare alla 18a edizione del concorso “Presepe di famiglia”, organizzato dall’assessorato alle tradizioni popolari e rivolto a cittadini, scuole, associazioni e parrocchie. Per partecipare è necessario inviare alcune foto e un video di presentazione (massimo 1 minuto) della propria natività al numero Whatsapp 366-6993039. Previste tre categorie di presepi (grandi, medie e piccole dimensioni), con premiazione l’11 gennaio: regolamento su www.comune.pietrasanta.lu.it