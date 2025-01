Mozione Dem per i senzatetto: "Siano accolti in strutture"

Garantire i diritti fondamentali delle persone senza fissa dimora. È questo l’obiettivo della mozione protocollata dal Pd e che andrà in discussione nel prossimo consiglio comunale. Un documento non casuale visto il recente caso del clochard da 4 mesi ricoverato in ospedale ma privo di residenza, anche fittizia. "Il Comune in passato ha già dimostrato sensibilità verso le tematiche sociali – scrivono i Dem – ma è necessario un ulteriore impegno per tutelare la vita delle persone senza dimora durante l’inverno. La nostra mozione impegna l’ente a prendere in carico i cittadini in situazione di grave disagio, in primis sanitario: individuare strutture per accoglierli garantendo loro un riparo sicuro e dignitoso, campagne di sensibilizzazione e informazione, e garantire il diritto alla residenza attraverso l’istituzione di una residenza virtuale che consenta loro di accedere ai diritti fondamentali facilitando l’accesso ai servizi sanitari e alle cure necessarie. Confidiamo in un voto unanime che dimostri un impegno condiviso verso l’inclusione sociale e la tutela dei diritti umani. Sarebbe un passo importante".