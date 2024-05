Mostra evento sugli Egizi. Si cerca chi la progetti

Mostra-evento sugli Egizi: si cerca chi progetti e provveda la montaggio.Il Comune di Forte Dei Marmi intende infatti procedere all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, realizzazione, montaggio, posa in opera, chiusura e smontaggio di elementi espositivi per la mostra “Gli Egizi e i doni del Nilo”, in programma dal 1° agosto 2024 al 2 febbraio 2025. E’ stata pertanto espletata un’indagine di mercato preliminare ad un eventuale affidamento diretto per la realizzazione del servizio, con richiesta di presentazione delle offerte che saranno valutate da una Commissione giudicatrice appositamente costituita e composta da Marcello Fascetti Funzionario responsabile del Servizio Ambito Turistico e Cultura, in qualità di Presidente della commissione; Sara Giannotti Istruttore amministrativo del Servizio Ambito Turistico e Cultura; Benedetta Lossi Istruttore amministrativo del Servizio Ambito Turistico e Cultura; Marco Carelli, Istruttore amministrativo del Servizio Ambito Turistico e Cultura, in qualità di segretario verbalizzante. La mostra si prospetta come evento di altissimo livello. Vasi, stele, amuleti e papiri, oltre alla maschera funeraria di età romana (30 a.C.-395 d.C.), una riproduzione, idealizzata del volto del defunto, destinata alla protezione magica della mummia, offriranno un assaggio del Museo che nell’autunno 2024 celebrerà il bicentenario. Tra i reperti in mostra, un tipico modellino di imbarcazione dei corredi funerari e una riproduzione digitale in 3D della monumentale statua di Ramesse II, uno dei reperti simbolo del Museo Egizio, che è inamovibile.