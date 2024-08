“Mordere il cielo“. La conferenza spettacolo del sociologo Crepet

Stasera, alle 21.30, il sipario blu del Festival La Versiliana si aprirà per dare la parola allo psichiatra, sociologo, educatore e saggista Paolo Crepet (in foto) che porterà in scena la sua nuova conferenza spettacolo “Mordere il cielo“. "In un mondo di guerre, migrazioni di massa e povertà, dove sono andate a finire le emozioni?", si chiede Crepet, cercando di riflettere, in questo spettacolo, su questa potenziale eclissi della sfera emotiva, e sul coraggio necessario per tornare, appunto, a mordere il cielo e inseguire le nostre unicità.

I biglietti sono in vendita su Ticketone e alla biglietteria del Festival aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.