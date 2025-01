Mobilità ciclistica per tutti. L’obiettivo è l’inclusività

Il patrimonio del territorio alla portata di tutti e senza barriere. È l’obiettivo del progetto "Mi muovo libera-mente" con il quale il Comune ha avanzato la propria candidatura nella speranza di ottenere un finanziamento regionale fino a 80mila euro. In caso di buon esito l’amministrazione intende migliorare e rafforzare l’accessibilità e la conoscenza del Parco internazionale della scultura contemporanea.

Ideato dall’assessorato al sociale, il progetto è stato poi condiviso con quello allo sport, con l’ufficio cultura e turismo e la Consulta del volontariato: "È uno dei primi, in Italia, di questo genere – dice l’assessore al sociale Tatiana Gliori (nella foto) – ed è frutto di una sinergia istituzionale e territoriale. La massima accessibilità di luoghi e servizi è un obiettivo che stiamo perseguendo da tempo e su più fronti. Questo progetto sintetizza alla perfezione il nostro intento: lavorare per una società inclusiva, che permetta a ogni individuo, indipendentemente dalle sue abilità fisiche o mentali, di utilizzare in autonomia gli spazi e fruire delle belle occasioni che offre la nostra terra. Così come migliorare la qualità della vita di tutti, perché una rampa, ad esempio, può essere utile anche a chi ha un passeggino. E infine simolare la creazione di nuovi servizi e opportunità, perché l’accessibilità è volano di sviluppo anche economico".

d.m.