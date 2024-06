MemoFest con Buffa, Paiato e Saurino

Dieci anni dedicati alla memoria, in tutte le sue declinazioni, con un crescente apprezzamento del pubblico. Sono le caratteristiche di MemoFest che torna a Seravezza, il 13 e 14 luglio a Palazzo Mediceo. Un festival originale e quantomai importante che riporta la memoria in primo piano, attraverso incontri che affrontano diverse tematiche. "Il traguardo dei dieci anni - commentano il sindaco Lorenzo Alessandrini e il direttore generale della Fondazione Terre Medicee Davide Monaco - rivela chiaramente l’importanza e il gradimento che MemoFest è riuscito a costruire attorno a un progetto sempre improntato alla serietà e al rigore scientifico".

Il programma del decennale vedrà presentazioni di libri, spettacoli e la tradizionale passeggiata nella memoria. "Una due giorni intensa e ricca per festeggiare al meglio i dieci anni del festival - commenta la direttrice artistica Alessandra Evangelisti - con un programma che come sempre cerca di affrontare tematiche diverse. Il regalo è avere come ospite colui che il festival l’ha inaugurato nel 2015, Federico Buffa che torna insieme ad un altro amico di MemoFest, Dario Vergassola. Avremo poi due grandissimi nomi del cinema e del teatro: Maria Paiato e Gianmarco Saurino" In contemporanea alla due giorni del Festival, si svolgerà l’estemporanea dell’associazione ricreativa culturale Seravezziana Eventi, un gruppo eterogeneo di artisti tra pittori, scultori e illustratori guidati da Margherita Benassi, che accoglieranno i visitatori lungo il viale di Palazzo Mediceo.