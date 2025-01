Morto Matteo Traina: investito e ucciso, deceduto anche il cane. Donna arrestata

Viareggio, 8 ottobre 2021 - Grande dolore a Viareggio per la morte di Matteo Traina, 31 anni, investito e ucciso a Viareggio, nella zona di Bicchio. Lo ha travolto un'auto condotta da una donna poi risultata positiva all'alcoltest. Per questo attualmente si trova agli arresti domiciliari.

Per il giovane non c'è stato niente da fare: i soccorsi e le manovre rianimatorie non sono servite. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche il cane della vittima, Achille. L'animale è morto dopo una breve agonia, aggiungendo dolore al dolore dei familiari e degli amici. La donna è indagata per omicidio stradale.

Aveva un valore di alcol nel sangue cinque volte oltre il limite. Cordoglio generale in città per la morte di Matteo, un ragazzo conosciuto anche perché aveva partecipato negli anni a molte sfilate del Carnevale di Viareggio. La ricostruzione dell'incidente è affidata alla Polizia Municipale. L'uomo stava attraversando quando è stato travolto dalla donna alla guida dell'auto. Non lo avrebbe visto ma l'autrice dell'investimento è sotto choc ed è stata ricoverata in ospedale.

Matteo è stato curato all'ospedale Versilia, dove poi è spirato. "Vola in alto, ovunque ti trovi adesso", si legge su Facebook nei post di chi ricorda Matteo.