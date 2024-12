Massarosa Notte di San Silvestro. Il divieto di utilizzo dei fuochi

È stata firmata dalla sindaca Simona Barsotti, l’ordinanza di divieto di utilizzo di fuochi d’artificio da domani fino al 6 gennaio. Nel dettaglio, il divieto riguarda le aree in prossimità di crosi d’acqua, tutte le proprietà ricadenti nelle aree boscate, nonché quelle protette, contigue e rientranti sotto tutela del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. "Tutela della quiete pubblica, sicurezza, incolumità delle persone e degli animali sono gli obiettivi dell’ordinanza - spiega la sindaca Barsotti - l’uso indisciplinato e non consapevole di fuochi d’artificio e botti, sebbene legalmente venduti, può comportare situazioni negative anche per il patrimonio pubblico oltre che per le persone e agli animali, per questo abbiamo predisposto questa ordinanza". L’inosservanza delle disposizioni sarà punita con una sanzione amministraiva che va dai 25 ai 500 euro, e le violazioni al provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto.