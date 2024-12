Massarosa Controlli in strada. Saranno aumentate le videocamere

Il comune di Massarosa continua a puntare con decisione sul potenziamento degli impianti di videosorveglianza lungo le strade principali del territorio, con l’obiettivo di aumentare sia la capacità di deterrenza, sia la capillarità del controllo locale. Per questo, è stato studiato un progetto di implementazione del sistema tramite la fornitura e l’installazione di postazioni di apparati che possano leggere le targhe e di telecamere di contesto da installare nelle frazioni di Quiesa e Piano di Conca e sul Monte Pitoro. Per concretizzare il proposito, il Comune ha chiesto un cofinanziamento al Ministero dell’Interno. E il responso è stato positivo: alla fine di novembre, a Massarosa è arrivato il semaforo verde per il trasferimento di 42.650 euro da parte del Ministero (i fondi arriveranno entro fine anno) da utilizzare per il progetto di potenziamento delle telecamere da poco più di 60mila euro. La differenza, circa 18mila euro, la metterà direttamente il Comune con risorse proprie a titolo di cofinanziamento.