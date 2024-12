Massarosa Consiglio dei ragazzi. Si è insediata la nuova sindaca

Prima seduta ufficiale del nuovo consiglio comunale dei ragazzi. Dopo le elezioni, gli alunni dei due istituti comprensivi eletti si sono riuniti in sala del consiglio comunale. Elisa Gragnani è la nuova sindaca di Massarosa in carica per un anno con “Costruiamo il futuro insieme”; in consiglio anche il gruppo “Sport e diritti per i ragazzi”. "Un augurio di buon lavoro alla neo sindaca e a tutti i ragazzi – commenta l’assessora alla partecipazione Alberta Puccetti –; il loro interessarsi al bene comune e il loro impegnarsi in prima persona è un bellissimo messaggio sull’importanza della partecipazione". "Vedere la sala piena di ragazzi e ragazze è un segnale importante – commenta il presidente del consiglio comunale Riccardo Brocchini – il consiglio è un luogo simbolo delle istituzioni locali, condividerlo con i ragazzi è un orgoglio". "Mettere la fascia alla nuova sindaca è stata un’emozione – conclude la sindaca Simona Barsotti – il futuro è qui e a giudicare dall’impegno e dalla passione di questi giovenissimi è un futuro di speranza e di crescita. Lo ripeto sempre il compito di noi adulti è quello di saperli ascoltare e valorizzare".