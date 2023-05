"Ma quale centrodestra diviso" L’analisi affilata di Borzonasca dopo la mancata rimonta

Lo spoglio è ancora in corso quando Lorenzo Borzonasca esce dalla sua sede elettorale e si dirige verso il municipio. Alza le mani e, seguito dal codazzo di fedelissimi, rivolge un applauso ’politically correct’ al rivale-vincitore-Alberto Giovannetti. Un gesto di grande fair play con cui poi, dopo una manciata di minuti, si congeda per tornare in sede dove c’è chi commenta i motivi della sconfitta, chi – fogli alla mano – fa un conteggio dell’astensionismo e chi, addirittura, piange a dirotto. Fuori dalla sede si radunano politici della vecchia guardia, tutti gli illustri rappresentanti della sinistra. Non è evidentemente andata a segno la strategia di rimonta con cui Borzonasca, all’esito del primo turno, aveva gasato i suoi, forte di supporter molto giovani: recuperare chi non era andato alle urne e motivare gli under 30.

"Era un ballottaggio dove l’estrema destra si era presentata spaccata – rimarca Lorenzo Borzonasca – ma i numeri hanno dimostrato che il centrodestra non era poi così frazionato dopo la prima tornata con Simoni. Noi abbiamo cercato di puntare al recupero dei giovani, l’abbiamo fatto con convinzione ma evidentemente i tempi erano stretti ed è stato difficile riportare i giovani alle urne. Ma questo sarà un obiettivo che continueremo a perseguire per Pietrasanta". Quale sarà la sua opposizione? "Continueremo a portare avanti temi a noi cari come la tutela ambientale e il sostegno al sociale: argomenti decisamente messi da parte da questa amministrazione comunale. Saremo sempre al fianco dei cittadini per rispondere alle loro esigenze. La campagna elettorale è indubbiamente servita ad accorciare ancora più la distanza con la gente e a conoscere Pietrasanta più in profondità. Adesso tornerò in consiglio, nelle file dell’opposizione, con una sensibilità ancora più attenta. Una delle prime battaglie – prosegue Borzonasca – sarà sarà sul piano operativo che è frutto di scelte anacronistiche che rischiano di danneggiare seriamente un territorio che ha bisogno di essere riequilibrato e preservato da ulteriore cementificazione selvaggia".

Francesca Navari