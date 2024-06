L’omaggio al maestro Puccini. Concerto lirico in Sant’Agostino

PIETRASANTA

Venerdì in occasione della Festa della Musica che si svolge nella Piccola Atene la Corale Giacomo Puccini diretta dal maestro Marco Trasatti è impegnata in un evento musicale di grande impatto: un concerto di musica lirica dededicato ai grandi compositori come Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e ovviamente il maestro Giacomo Puccini del quale ricorre il centenario della morte. Per la parte musicale si esibirà Michele Stefanini, musicista e compositore che accompagnerà al pianoforte le vosi soliste Paola Pilloni, soprano, e Gianluca Tomei, baritono. Il concerto è venerdì nella splendida chiesa di Sant’Agostino dalle 20 alle 21. Una serata dedicata alla musica lirica che da sempre regala emozioni agli spettatori.

M.N.