Lido Apre sportello di ascolto. Dedicato a tutti i diabetici

Da lunedì l’Adv (Associazione Diabete Versilia) aprirà uno sportello di ascolto dedicato alle persone con Diabete (di Tipo 1, di Tipo 2, e Gestazionale). Il servizio, in completa collaborazione con la Asl , si pone diversi obiettivi fra cui la facilitazione del rapporto ospedale- territorio che si concretizzerà nel cercare di risolvere insieme piccole criticità della gestione pratica nella quotidianità, di vari aspetti legati al diabete. Si troveranno quindi risposte a vari aspetti (rinnovo patente per le persone con Diabete, scarpe e plantari per chi è affetto dal cosiddetto “Piede Diabetico”, reperimento e consegna di presidi non medici). Fra le figure professionali di cui dispone ADV, esiste inoltre quella del diabetico-guida che risulta di particolare importanza per il supporto alla famiglia, al momento in cui si verifichino esordi di Diabete 1. L’attività verrà svolta all’ospedale Versilia lunedi e giovedi dalle 10 alle 12. Accesso libero, ma per evitare inutili attese, è gradita la prenotazione: 335 5960070 e 351 5249770.