Lavori a Villa Puccini. Lanciato un crowdfunding

L’occasione del centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini (ieri l’altro venerdi 29 novembre), è stata motivo di discussioni e affermazioni apparse su alcuni organi d’informazione.

In merito, e riferendosi direttamente a quanto è stato trasmesso da una televisione locale, il presidente della Fondazione “Simonetta Puccini per Giacomo Puccini”, professor Giovanni Godi, ha tenuto a precisare alcuni punti.

"In particolare – ha detto Godi – quanto riferito in tv dal maestro Alberto Veronesi nell’affermare che il comitato nazionale da lui presieduto ha contribuito all’organizzazione della giornata del 29 scorso, non risponde a verità".

"Noi come Fondazione Puccini co-organizzatori con il Comune e il Festival dell’evento, non abbiamo ricevuto nulla dal comitato nazionale. Ricordo che lo stesso comitato ha avuto a disposizione 9,5 milioni di euro per organizzare manifestazioni varie nelle celebrazioni di Puccini. D’altro canto segnalo che la nostra Fondazione, che non riceve contributi pubblici, si è accollata una spesa di 3,5 milioni di euro per i vari restauri della villa Puccini e dei fabbricati annessi, ricevendo un contributo di 300mila euro, che sono oggi parte integrante del museo dedicato al maestro, proprio così come li aveva immaginati a suo tempo Simonetta Puccini – ha confermato Godi –; inoltre, tra le altre cose importanti recuperate e restituite a nuova vita ci sono in primis l’archivio, che conta un’unica raccolta di 35mila carte, compresi i tre libri dell’editore Ricordi, l’auditorium, i nuovi uffici, la foresteria e tanto altro".

Per completare i lavori alla proprietà, è stata lanciata la sottoscrizione per ripristinare, come era più di cento anni fa, il giardino antistante la villa con una spesa stimata di 300mila euro, di cui 80mila già stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si aspetterà ora l’esito del crowdfunding lanciato di recente per ammiare una vera opera d’arte “verde” come amava fare il grande maestro lucchese nel suo posto prediletto.

Per info : 0584341445. Mail: [email protected] .

Walter Strata