L’Anpas festeggia i suoi 120 anni con una mostra e un convegno

La solidarietà organizzata, il ruolo delle pubbliche assistenze e la mutualità sono i temi al centro del convegno promosso dalla Croce Verde di Pietrasanta per domani alle 15.30. L’incontro si terrà nella sala consiliare del municipio nel cui atrio mezz’ora prima, sarà inaugurata la mostra fotografia “Sempre accanto”, curata dall’associazione nazionale delle pubbliche assistenze (Anpas) in collaborazione col Comune di Pietrasanta.

Dopo l’intervento di presentazione di Gabriele Dalle Luche, presidente della Croce Verde di Pietrasanta, e i saluti istituzionali sono previsti gli interventi di Berto Corbellini Andreotti sul tema “Contributi di riflessioni dalla Storia della Croce Verde di Pietrasanta”; di Andrea Giaconi, “Solidarietà e rinnovamento sociale. Origini e sviluppo dell’Anpas” e di Filippo Viti, “L’esperienza delle Mutue italiane di previdenza e assistenza”. Modera l’incontro Giuliano Rebechi.

"Come prima pubblica assistenza d’Italia siamo onorati – ha detto il presidente Dalle Luche – di ospitare a Pietrasanta la mostra fotografica ‘Sempre Accanto’ per il 120° anniversario della fondazione di Anpas e orgogliosi di aver organizzato un importante convegno come momento di riflessione sul ruolo delle pubbliche assistenze e di altre forme di solidarietà e mutualità organizzata. Le pubbliche assistenze hanno significato molto nella storia della società italiana e oggi prosegue e si rafforza il loro ruolo propulsivo".

In particolare, le pubbliche assistenze operano nell’ambito dell’emergenza sanitaria 118, del trasporto sanitario e sociale, della donazione del sangue, della protezione civile e antincendio, delle adozioni e della solidarietà internazionali, della formazione, del servizio civile.

Su proposta della Croce Verde, accolta dal Comune, fino al 2 novembre la facciata del palazzo municipale sarà illuminata di arancione, il colore delle divise dei volontari della stessa pubblica assistenza.