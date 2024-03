La truffa del contatore. Il falso addetto di Gaia smascherato dagli anziani

Il telefono squilla, e dall’altro capo un uomo si presenta come “Tecnico della società idrica“. Farfuglia qualcosa, così rapidamente che è quasi impossibile seguirlo con attenzione. Parla di nuovi contatori tecnologici, garanzie nella lettura, risparmi in bolletta... E poi arriva al dunque: “Allora per la sostituzione del vecchio contatore dell’acqua sono 400 euro, fissiamo un appuntamento?“. Suona l’allarme.

L’anziano ascolta, prende tempo, ringrazia e poi riattacca. Quante storie ha letto, e ascoltato, di gente truffata da falsi uomini in divisa e tecnici farlocchi. Non si fida di chi bussa alla sua porta, ancor meno di chi si presenta chiedendo soldi, e così chiama il suo amministratore di condominio per chiedere informazioni. E si scopre che quell’anziano non è l’unico del palazzo – a Viareggio – ad aver ricevuto una telefonata analoga. L’amministratore annusa il tentativo di raggiro e chiama il numero verde di Gaia Spa, 800 223377, segnalando quanto accaduto. Così viene sventata la truffa.

A raccontare l’ennesimo caso d’imbroglio ai danni degli anziani è proprio Gaia, specificando che il gestore idrico non fissa appuntamenti per la sostituzione dei contatori a pagamento, "e le sostituzioni massive, programmate o in corso, in tutto litorale apuoversiliese dei vecchi contatori con i nuovi smart meters sono gratuite per l’utente finale". Coglie l’occasione per chiarire che "gli addetti di Gaia non chiamano gli utenti e nemmeno fissano appuntamenti presso le abitazioni private per promuovere tariffe più vantaggiose o promozioni di alcun genere. Per tutte le informazioni di cui hanno necessità gli utenti possono contattare la società al numero verde 800-223377, gratuito da fissi e mobili, o prenotare un appuntamento presso gli sportelli presenti sul territorio".

"Rinnoviamo, dunque, l’invito a tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare presunti tentativi di truffa alle autorità competenti e anche al numero verde di Gaia. Ciascuno – conclude il gestore idrico – può fare la propria parte per salvaguardare la sicurezza in particolar modo degli anziani che vivono soli, principali prede dei truffatori, segnalando eventuali operatori sospetti e condividendo le notizie a riguardo provenienti da Gaia o dalla autorità".