La segreteria Pd aumenta i ranghi. Altri tre ingressi

Mantenere un dialogo costante con i cittadini sui principali temi del territorio, da Cava Fornace al Museo Mitoraj fino al decoro nelle frazioni. Punti fissi che la segreteria comunale del Pd ribadisce annunciando l’aumento dei propri componenti. Nell’organico sono state infatti inserite tre nuove persone in aggiunta gli otto membri attuali (i segretari di circolo Sando Donadel e Nicola Coluccini, il tesoriere Mirko Tomagnini, Matteo Sanna, Sara Coluccini, la vice segretaria di federazione Daniela Ferrieri e i consiglieri comunali Irene Tarabella e Nicola Conti). Le tre new entry sono Raffaele Berardi, candidato alle amministrative 2023 con la lista Pd e vice presidente della Croce Verde, Paula Ilie, anche lei candidata Pd nel 2023 e delegata regionale per la Versilia per la conferenza delle Donne democratiche, e infine Benedetto Di Manno, membro del direttivo del Pd e del circolo culturale “Fratelli Rosselli“. "Tutte persone di alto profilo – scrive la segretaria comunale Claudia Dinelli – scelte per le loro capacità e competenze. Porteranno un importante contributo al nostro partito, che ogni giorno mette in campo tante azioni facendo un’opposizione costruttiva e nel merito".