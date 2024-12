La scuola dell’infanzia: "Nuovo rinvio al 2025"

"Slitta al 2025 la riapertura della scuola d’infanzia Martiri di Mulina". A evidenziare il fatto è Giuseppe Vezzoni che fa presente come anche l’annuncio relativo al 2024 non sia stato osservato "assieme agli annunci inerenti al 2021, 2022 e 2023". "Se avverrà – commenta – saranno oltre cinque anni dal trasferimento di questo plesso nell’edificio di Pontestazzemese. Cinque anni durante i quali tutta la scuola di Stazzema ha subito dei ridimensionamenti e perduto l’autonomia scolastica. Annunciando l’inaugurazione dell’Infanzia Martiri di Mulina si confermano due situazioni: la prima è che il comune di Stazzema sa già che l’organico dei bidelli sarà potenziato nonostante gli ulteriori tagli alla scuola per il 2025; la seconda invece si tacerebbe il fatto che i bambini della materna di Ruosina, spostati nel 2019 nella materna nuova realizzata a Pontestazzemese, saranno trasferiti nell’edificio di Mulina. Se non ci sarà un potenziamento dei bidelli, l’Infanzia di Mulina potrà riaprire solo se nell’edificio quasi ultimato andranno anche i bambini di Ruosina"