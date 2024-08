La Rsa al Gran Teatro. Trasferta per la Tosca

Un omaggio del tutto particolare al maestro nell’anno delle celebrazioni per i cento anni dalla sua scomparsa, e per gli ospiti della RSA Tabarracci di Viareggio, gestita da ICare, che sono andati in trasferta al Gran Teatro di Torre del Lago per assistere alla Tosca, il dramma della gelosia in tre atti di Giacomo Puccini, vivendo una serata speciale che hanno potuto condividere anche con i loro parenti, che sono rimasti ancora più entusiasti dell’esperienza e dell’occasione per i familiari di vivere momenti di condivisione vera con i propri cari, ma anche con le accompagnatrici, in una grande ed un’unica emozione nell’assistere ad una delle opere più struggenti e affermate della lirica mondiale, in quello che, della lirica, ne è il regno, sullo sfondo del Lago di Massaciuccoli, e a due passi dalla casa di chi, della lirica, ne è stato, e ne è ancora, il Maestro.

Accompagnati dalle animatrici che ogni giorno sono protagoniste delle attività in struttura e che per una sera hanno realizzato il sogno di tanti ospiti di vivere una serata a teatro ascoltando le note immortali della Tosca, gli anziani "hanno cantato, a partire dal trasferimento dalla struttura al teatro - proprio come raccontano le animatrici - le arie più famose di Tosca per prepararsi ad assistere all’Opera. Sono state tantissime le emozioni anche per la sensazione di vivere una serata decisamente diversa, fuori della struttura, insieme al pubblico del Gran Teatro".