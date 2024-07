“Jérusalem Quartet“. Musica ed emozioni nel chiostro S. Agostino

Secondo appuntamento del 18° cartellone di Pietrasanta in Concerto con il Jérusalem Quartet. Al pianoforte Matan Porat. E’ uno quartetti d’archi migliori al mondo che apre la nona serata del festival ideato e diretto da Michael Guttman nel Chiostro di Sant’Agostino alle 21.15, con un lavoro incantevole dell’enfant prodige Felix Mendelssohn: il quartetto n.1 in mi-bemolle Maggiore op.12, dedicato alla berlinese Betty Pistor. La seconda parte si apre con il quintetto grazie alla star internazionale del pianoforte Matan Porat con Dvorak in uno dei lavori più maturi: genere vocale slavo di origine ucraina dall’andamento lento ed elegiaco.