Interventi su due frane. Previsti 300mila euro

Sono due i dissesti stradali su cui l’Unione dei Comuni Versilia interverrà entro fine anno. Uno riguarda il lavoro di messa in sicurezza e rifacimento della sponda del Ponte delle Lame in località Pian di Lago, e il secondo sarà rivolto alla prevenzione della viabilità di Casalina, la strada che porta da Cardoso alla Colombetta, oggetto nell’inverno del 2023 di una frana che aveva interessato la scarpata e il canale sottostante.

Al contempo l’Unione dei Comuni Versilia sta predisponendo un progetto da 400mila euro, da presentare su un bando della Regione, per ripristinare più sentieri dell’Alta Versilia. I lavori sulle due strade, a Levigliani e a Cardoso, per 335mila euro derivanti dal Fondo della montagna, hanno l’obiettivo di riportare in sicurezza tratti di viabilità comunale di accesso alle aree montane: la via delle Piane porta a Pian Di Lago, località di partenza per le escursioni verso Fociomboli, il rifugio Mosceta, La Pania, mentre la viabilità di Casalina conduce all’attacco del sentiero per il monte Forato e al sentiero per il santuario di San Leonardo.

"L’Unione dei Comuni si dimostra un ente strategico - spiega il sindaco di Stazzema e presidente dell’Unione dei Comuni Maurizio Verona - per coadiuvare l’azione amministrativa dei comuni non solo nello svolgimento di funzioni delegate ma anche dimostrandosi un valore aggiunto per intercettare risorse regionali".

E’ previsto in entrambi i casi il getto di micropali, tiranti in acciaio, e cordoli in cemento armato. Nella zona di Casilina si stima un intervento di circa 110metri di lunghezza. In fase di sviluppo è invece il progetto sui sentieri.