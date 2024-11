Incontro nel "Salotto di Giacomo". Protagonista il soprano Malfatti

Proseguono, nell’ambito del cartellone del “Mese Pucciniano“ gli appuntamenti nel "Salotto di Giacomo Puccini". Oggi alle 16, nella Sala Belvedere del Gran Teatro Giacomo Puccini (ingresso libero), la presidente degli Amici del Festival Pucciniano Eva Fabbri dialogherà con il soprano viareggino Maria Novelli Malfatti, protagonista di un incontro che sarà al tempo stesso una conversazione e un concerto. Apprezzata sia per la bellezza della sua voce che per le sue doti musicali e sceniche, Malfatti ha calcato palcoscenici importanti e prestigiosi dopo il diploma conseguito al “Ryan Opera Center“ della Lyric Opera of Chicago. Ad accompagnare al pianoforte il soprano sarà Silvia Gasperini.