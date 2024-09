Il sindaco Murzi all’Asl: "Sul futuro dell’ospedale ancora nessuna risposta"

"Forse la Asl non ha ben capito: la pubblicazione della relazione sulle performance era obbligata a pubblicarla entro il 30 giugno". Il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, torna a mettere i puntini sulle ’i’ in merito all’ospedale Versilia ribadendo le mancate risposte "sulle sue difficoltà in termini di personale, di pronto soccorso e sui servizi progressivamente disattivati (protocollo, centro ausili, anatomia patologica, laboratorio farmaceutico etc.etc)". "Al mio evidenziare una situazione di difficoltà sotto gli occhi di tutti – sottolinea Murzi – l’Azienda Asl nord ovest risponde citando i famosi “bersagli del Mes“, redatti dalla Scuola Sant’Anna, che con il problema del personale e dei servizi cancellati nella struttura niente hanno a che vedere. Infatti sono un sistema di valutazione della performance relativamente ai determinati servizi ed obiettivi di una azienda/struttura. Non valutano la quantità numerica del personale, se lo stesso viene spremuto in turni massacranti, se progressivamente i reparti vengono chiusi, se i laboratori vengono trasferiti, i centri trasfusionali eliminati, se i posti letto delle ortopedie vengono drasticamente ridotti, se i primari mancano o se ne vanno, se insomma “scientemente. In ogni caso se dovessimo prendere in considerazione “i bersagli” relativi alle performance delle strutture ospedaliere della Asl nord ovest”, l’Ospedale Versilia purtroppo non ne esce granché bene avendo tra i nosocomi della Asl la percentuale minore di obiettivi pienamente raggiunti (solo il 36)".

"Mi ha colpito – aggiunge – la superficialità della risposta. Parliamo della mancata pubblicazione sul sito aziendale della “Relazione della Performance per l’anno 2023”, prevista per legge entro il 30 di giugno di ogni anno. La direzione aziendale sostiene che il prossimo anno coglierà il mio consiglio per pubblicarlo per tempo: quindi riconosce di non aver ottemperato ed anzi, pubblicando la sua risposta sul sito aziendale, lo rende noto a tutti. A questo punto mi corre anche l’obbligo di domandare all’Oiv (organismo indipendente di valutazione), che dovrebbe oltre a validare la relazione anche assicurarne la visibilità sul sito istituzionale, cosa lo stesso abbia rilevato e cosa abbia obiettato a questa inottemperanza. La direttrice generale ci ascolti e si confronti con i sindaci perché l’Ospedale Versilia riveste “un ruolo strategico” per il territorio ed i nostri cittadini tutti. Nel frattempo, avendo a cuore le condizioni della sanità versiliese, per raccogliere obiettive notizie sullo stato di salute dell’Ospedale, mercoledì incontrerò i sindacati di categoria che positivamente hanno accolto il mio invito".

Fra.Na.