Il sindaco dopo la rapina in villa: "Recuperare il controllo di vicinato"

"Il paese è sicuro: certamente sarebbe opportuno recuperare lo spirito di comunità e di controllo del vicinato". Il sindaco Bruno Murzi interviene dopo la rapina avvenuta in una villetta di via Rosselli a Vittoria Apuana: tre banditi si sono introdotti di notte nell’abitazione mentre la coppia di proprietari si trovava in camera. E di fronte alla reazione del marito uno dei malviventi ha estratto un coltello ferendolo lievemente ad una mano prima di fuggire via col bottino mentre l’allarme suonava all’impazzata. La notizia del blitz criminale ieri ha suscitato molta apprensione in paese: i carabinieri stanno svolgendo le indagini a ritmo serrato anche utilizzando i filmati interni di videosorveglianza che hanno ripreso ogni singolo istante di quell’incubo vissuto da una famiglia in un normale serata di ottobre. E’ caccia aperta anche all’auto di grossa cilindrata (si presume un’Audi) utilizzata dalla banda.

"Dalle poche notizie che ho le vittime sono non residenti – racconta il primo cittadino – e non è possibile sapere se fossero da tempo seguite o attenzionate prima di arrivare al Forte. Non credo si possa parlare di una situazione di pericolo in inverno: la necessità è quella di mantenere il territorio in sicurezza tutto l’anno e devo dire che il lavoro svolto dalle forze dell’ordine è ottimale visto che il 70% dei casi di furto di orologi si è concluso con la cattura dei responsabili. Ovviamente non è un mistero che da tempo ho scritto alla prefettura affinché si faccia interprete delle nostre necessità e richieda più agenti in zona. Il Comune sta già facendo la sua parte: abbiamo letteralmente ’cinturato’ il paese installando un sistema di rilevamento targhe per tutti i veicoli in entrata. Al nostro impegno deve abbinarsi l’opera di intelligence di polizia e carabinieri. Ciò che può essere di ulteriore aiuto a questa sinergia che si è creata e che sta funzionando – conclude Murzi – è sicuramente l’atteggiamento delle persone che deve superare l’indifferenza. E’ fondamentale recuperare lo spirito di comunità per favorire un monitoraggio più attento dei quartieri: non parlo di ronde ma di quel controllo del vicinato che deve servire a non voltarsi dall’altra parte se si sente suonare l’impianto di allarme di un’abitazione".

Francesca Navari