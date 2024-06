Il “Rumore“ che fa vivere il teatro. Allo Jenco tutti i colori delle emozioni

Lo scricchiolio delle tavole, il fruscio del sipario, il silenzio che avvolge l’aria tra le quinte e poi gli applausi della platea che esplodono sul più bello. Ma è il “Rumore“ delle storie, che da domani al 25 riempiranno lo Jenco di Viareggio, a rendere vivo il teatro. Per i dieci anni di attività l’associazione “Teatro Rumore“ porta dunque in scena dieci spettacoli, uno al pomeriggio e uno alla sera, con oltre 150 bambini e ragazzi tra i 4 e i 20 anni. Commedie western, “en travesti”, gialli, opere comiche e anche uno spettacolo drammatico, quello sulla strage di Viareggio: sul palco si alterneranno generi di tutti i tipi, con titoli adatti ai grandi e ai piccoli.

L’appuntamento più atteso è sicuramente quello con “32, a beautiful thing”, in scena il 22, 23 e 25 giugno alle 21.30. Lo spettacolo, creato da Ilaria Lonigro e Davide Moretti, liberamente ispirato alla strage ferroviaria del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone. Patrocinato dal Mondo che Vorrei onlus, l’associazione che raccoglie i familiari delle vittime, vede protagonisti oltre 80 ragazzi che, ogni sera, cambiano ruolo tra oltre 100 personaggi da interpretare. In scena anche titoli nuovi, come “Facciamo che sto bene“ (il 24 giugno alle 21.30): una commedia esilarante che ha per protagonista Margherita, fresca di divorzio, alle prese con nuove esperienze per socializzare. E poi “Boh?Ehm!” (23 giugno alle 18), la rivisitazione in chiave comica della celebre opera pucciniana della Bohème, un omaggio al Maestro nel centenario dalla sua scomparsa. Si vola ad Erlang, in Florida, alla fine degli anni ‘50, con “BoomErlang“ (il 21 giugno alle 21.30), per una commedia esilarante che ha per protagoniste delle casalinghe disperate e i loro mariti, pubblicitari spregiudicati dediti ad alcol e feste. Cactus, saloon e pistole colorano l’ambientazione di “Sole Alto sul Far West“ (in scena il 21 e 22 giugno alle 18), una commedia ambientata nel selvaggio Ovest durante la corsa all’oro. Tra tradimenti, preti alcolizzati e amici immaginari. Un delitto e tanti sospettati sono al centro di “Un Giallo per un Dilu“ (il 25 giugno 18). Vede protagonisti i più piccoli, invece, “Spettacolo di Cacca“, la commedia strampalata in programma lunedì 24 giugno alle 19.

Il festival “Rumore“, i cui spettacoli sono diretti da Ilaria Lonigro con Giulia Bonuccelli assistente di regia e costumi, ha il patrocinio del Comune di Viareggio ed è realizzato con un contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I biglietti sono acquistabili a partire da un’ora prima di ciascuno spettacolo direttamente in teatro.