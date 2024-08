Il “Principe” della musica italiana. De Gregori illumina la Versiliana

Dopo il doppio sold-out raggiunto con le due serate tutte da ridere in compagnia del comico Andrea Pucci, il 45° Festival La Versiliana fa ancora una volta il tutto esaurito nel suo grande teatro da 2mila posti immerso nel verde della pineta di Marina della Piccola Atene per il “Principe” della musica italiana: Francesco De Gregori (foto).

Il botteghino del Festival ha raggiunto da diversi giorni il sold-out per il concerto di Francesco De Gregori in programma per stasera alle 21.30 nell’ambito di questa stagione festivaliera promossa e organizzata dalla Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini.

Dal grande palco della Versiliana Francesco De Gregori, cantautore romano che ha scritto la storia della canzone italiana e che ha regalato a ogni concerto emozioni, proporrà agli spettatori del festival i brani con cui è entrato nell’olimpo della canzone d’autore italiana e ripercorrerà i suoi 55 anni di carriera tornando in concerto a distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista.

Per il concerto – tra i più attesi di questa edizione della Versiliana – il cantautore romano presenta al pubblico i successi con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti, basso e contrabasso, Carlo Gaudiello tastiere, Primiano Di Biase hammond, Paolo Giovenchi chitarre, Alessandro Valle pedal steel guitar e mandolino e Simone Talone, percussioni. Corista: Francesca La Colla.

Grandi emozioni quando il cantautore intonerà Rimmel, La donna Cannone, Generale e gli altri brani cult agli spettatori betteranno forte i cuori e le emozioni saranno alle stelle. Brani che hanno fatto riflettere su temi sociali anticipando anche tematiche che oggi sono attuali.

Francesco De Gregori con la sua musica d’autore italiana ha scritto un sentiero musicale lungo 230 canzoni, tutte da raccontare. Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. Sotto le stelle di agosto per vivere il viaggio della musica d’autore. La data dell’eveto è curata da Leg Live Emotion Group.

I biglietti del concerto di De Gregori sono esauriti, ma la biglietteria del Festival La Versiliana a Marina di Pietrasanta è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 per la vendita dei prossimi spettacoli in programma. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it.

RedViar