Il grande potere curativo dello zenzero

di Ciro

Vestita

Fred Astaire all’apice della sua carriera cercava una partner vivace e brillante per i suoi balletti; la trovò nella spumeggiante Virginia Mc Math; Fred se ne innamorò dandole come soprannome ”Ginger Rogers”, in onore della frizzante spezia di cui faceva largo uso. Il Ginger (o zenzero) è un miracolo della natura; ha mille meriti oltre quello di dare tono ed energia. Ha, ad esesmpio, potere antinfettivo; il Ginger stermina letteralmente virus e batteri grazie all’enorme presenza in esso di antibiotici naturali. Furono gli Inglesi a farlo arrivare in Europa ed i primi a saggiarne il grande potere contro virus raffreddativi e influenzali. Se siete influenzati, riposo a letto, tante spremute di agrumi e decotti di zenzero.

Ma il Ginger ha una marea di altri meriti: abbassa trigliceridi e colesterolo, combatte i disturbi digestivi, è utile contro il mal di testa. Fondamentale inoltre in casi di steatosi epatica.

Il miglior metodo per usarlo è sottoforma di tisana (con decozione in acqua bollente); il sapore è intenso, pungente, paradisiaco; il senso di benessere immediato.

Se non si amano le tisane si possono masticare dopo i pasti pezzetti di ginger, oppure si può mescolare a delle insalate fresche insieme a delle fettine di limone. Un rimedio eroico (ed ovviamente più potente) è il centrifugato di ginger e aglio con aggiunta di miele; il potere dello zenzero si somma a quello (enorme) dell’aglio e del miele.

L’alitosi ci sarà ma sarà molto ridotta grazie al potere assorbente dello zenzero.

Prodotto tutto italiano è il Rafano lucano (Harmoracia Rusticana); ha gli stessi meriti del ginger con un sapore ancora piu’ pungente e, direi, benefico.