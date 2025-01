Il Forte si spegne a Lodi. Inizio ripresa da incubo

lodi

6

forte dei Marmi

3

AMATORI VASKEN LODI: Grimalt, Faccin, Najera, Fernandes, Compagno, Giovannetti, Nadini, Antonioni, Bozzetto. All. Bresciani.

CANNICCIA MOTOR CLUB FORTE: Gnata, Ambrosio F., Borgo, Ipinazar P., Ipinazar F., Torner, Chereches, Cacciaguerra. All. De Gerone.

Arbitri: Fronte e Silecchia.

Marcatori: 3’pt Fernandes, 14’ pt Ipinazar F., 15’ pt Fernandes, 21’ pt Ipinazar F.; 3’ st Faccin, 5’ st Nadini, 6’ st Torner, 13’ st Fernandes, 10’ st Giovannetti.

LODI – Al PalaCastellotti è andata in scena una sfida che ha lasciato il segno nel campionato di hockey su pista. Il Lodi ha battuto la Canniccia Motor Club FortE per 6-3, in una partita carica di tensione, spettacolo e significato. Per i padroni di casa, era un’occasione per riscattarsi dopo settimane difficili; per gli ospiti, l’opportunità di consolidare le ambizioni di vertice. Il match si è aperto con un Lodi arrembante, che ha sfruttato l’entusiasmo del pubblico per mettere pressione agli avversari sin dai primi minuti. Dopo aver colpito una traversa, i giallorossi sono passati in vantaggio con Fernandes, che ha sfruttato una respinta corta di Gnata. Il Forte, nonostante le difficoltà fisiche e una rosa ridotta, ha risposto con il talento di Francisco Ipinazar, autore di un gol straordinario dalla distanza. La prima metà della gara è stata un continuo alternarsi di emozioni, con il Lodi che ha trovato nuovamente il vantaggio grazie a un’azione corale, ma il Forte che ha pareggiato sfruttando una giocata individuale sempre di Cisco Ipinazar. Nel secondo tempo, però, i padroni di casa hanno preso il controllo: un rigore trasformato da Faccini e un’azione personali di Nadini hanno spinto il Lodi sul 4-2. Il Forte ha provato a reagire con un rigore conquistato da Chereches e realizzato da Torner, ma la spinta del Lodi è stata inarrestabile. Fernandes ha completato la sua serata con una tripletta, e Giovannetti ha chiuso i conti con la rete del definitivo 6-3. Questa vittoria rappresenta un punto di svolta per il Lodi, che ritrova fiducia e rilancia le proprie ambizioni in classifica. Per il Forte, invece, una battuta d’arresto che non intacca la corsa al vertice ma evidenzia la necessità di maggiore profondità. Un successo anche per l’ex Forte Gigio Bresciani che ha saputo irretire, soprattutto nella ripresa, le giocate di Borgo e di Fede Ambrosio.

In classifica, comunque, per il Forte cambia poco perché se è si sfumato il sogno di entrare nella Final Eight di Coppa Italia con il primato, il secondo posto è comunque un buon viatico anche per ben figurare nella competizione che prenderà il via nelle prossime settimane.