Il cuore batte per i piccoli. Lo Spiderman Pugliese porta speranza a chi soffre

Il suo irresistibile accento foggiano e il suo immenso cuore saranno un binomio che sotto le festività, di questi tempi, c’è bisogno come il pane. Anche perché sono i bambini ricoverati nei reparti pediatrici i destinatari dell’evento di solidarietà che vedrà Francesco Pio Tarantino, meglio noto come “Lo Spiderman Pugliese“, effettuare un lungo tour che farà tappa anche a Viareggio e in Versilia per portare sorrisi e regali, generosità e speranza a cui chiunque potrà dare il proprio contributo per una giusta causa. A coinvolgere il famoso personaggio è la onlus Slb for others, collegata allo studio legale Bdp Marine & Law di Viareggio, realtà che ogni anno nei periodi di Pasqua e Natale promuove una raccolta fondi tra i propri clienti e amici per sostenere iniziative di supporto per lo più rivolte ai bambini, soprattutto per necessità di tipo medico, e più in generale per affiancare le persone più deboli nei loro bisogni primari. L’obiettivo è aiutare economicamente, e moralmente, i bambini in difficoltà, oltre alle loro famiglie e a chi li cura. Stavolta la onlus ha coinvolto la Toscana e la Liguria, ossia le due regioni di riferimento dello studio legale, più il Piemonte.

Con un focus ben preciso: i reparti pediatrici degli ospedali, soprattutto quelli oncologici. "Lo Spiderman pugliese – ricorda la Slb for others in una nota ufficiale – spopola sui social ed è stato ricevuto anche da Papa Francesco. Si tratta di un 19enne foggiano che ha vissuto per anni in ospedale per una grave malattia e che oggi va a fare visita ai piccoli pazienti oncologici vestito da Uomo Ragno, spesso affiancato dal papà vestito da Batman, dispensando ai bambini sorrisi, carezze e giochi". Agenda alla mano, Spiderman soggiornerà a Viareggio dal 15 al 19 dicembre in quanto il 15 farà visita agli ospiti dell’istituto “De Sortis“ di Viareggio per poi recarsi il 16 all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, il 17 all’Opa di Massa e il 18 al Gaslini di Genova e all’ospedale di Alessandria, per poi ripartire il 19 verso la Puglia. "Per l’occasione – prosegue la onlus – ci faremo carico di ogni esborso, dal trasferimento aereo al soggiorno, fino ai tantissimi giocattoli già prenotati, oltre che dei singoli trasferimenti giornalieri". Da qui l’appello rivolto all’intera Versilia affinché chi ha interesse a partecipare possa fare una donazione. Da parte sua lo studio legale ha deciso di prendersi una pausa proprio dl 15 al 19 dicembre in modo da dedicarsi completamente all’iniziativa.

"Siamo sicuri – concludono –che come al solito il territorio parteciperà con enorme entusiasmo e una sconfinata solidarietà, rendendo possibile e ancor più coinvolgente un’iniziativa così magica. Il fatto di fermare per alcuni giorni la nostra attività vuole essere un messaggio forte e chiaro: a questo mondo si può essere vincenti non solo con una sentenza favorevole ma anche con una semplice carezza d’amore. Ringraziamo chiunque vorrà sostenerci oltre all’hotel Spinelli di Viareggio e la Due Tecno di Viareggio per la fattiva collaborazione". Le donazioni vanno effettuate usando l’Iban IT73 J087 2670 2200 0000 0040 180.