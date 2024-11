Il Centro Arti Visive ospita la mostra di giovani

Il Centro Arti Visive accoglie giovani artisti lucchesi: è l’obiettivo della mostra “Lo stato dell’arte: giovani artisti in provincia di Lucca“, progetto promosso da Alkedo APS, curato da Alessandro Romanini, direzione artistica di Lorenzo Belli e realizzato con il sostegno del bando regionale Toscanaincontemporanea 2024. La mostra apre oggi alle 19 nel convento di San Framcesco sede del Centro Arti Visive e prosegue nel weekend. Gli artisti coinvolti nella collettiva sono Desirée Pucci, Rolenzo, Martino Santori, Jonathan Bocca. La mostra è a ingresso libero. Orario dalle 18 alle 21 anche domani e domenica. In questi mesi sono stati selezionati giovani artisti per la capacità di ricerca, sperimentazione e innovazione.