Il Bistrot conquista la stella verde

Una ristorazione che regala il gusto di un filiera green. Intrisa di passione e di coltivazione della materia prima. Per questo i fratelli Marco e David Vaiani, titolari di un impero di ristoranti, hanno non solo confermato la stella rossa Michelin, ma da oggi sul Bistrot – unico in Versilia – brilla pure la stella verde che premia i comportamenti virtuosi in tema di sostenibilità del prodotto. Da tempo infatti alla Fattoria Vaiani a San Quirico di Moriano c’è una vasta attività da cui trae la prima ispirazione per i propri piatti l’executive chef del Bistrot, Andrea Mattei. "Accettiamo questo premio come un segno del destino – commentano i fratelli Vaiani – quello a cui andiamo incontro da quando papà Piero, fiero delle sue origini contadine, acquisì nel lontano 1998 le terre di Fattoria Vaiani per provvedere in maniera autonoma alla coltivazione delle materie prime vegetali da destinare alle cucine dei locali di famiglia a Forte dei Marmi. È sempre stato più avanti di tutti. Questa Stella Verde è il successo di cui siamo più entusiasti e quello di cui sarebbe più orgoglioso anche papà Piero che ci ha trasmesso l’amore profondo e il legame solido con la terra. Proseguiamo il cammino soddisfatti e felici che il nostro impegno sia riconosciuto come esempio per altre realtà: insieme, possiamo continuare a coltivare un futuro sempre più sostenibile. Ringraziamo le brigate di sala e di cucina per il loro instancabile lavoro e dedizione; una menzione speciale anche alla squadra di Fattoria Vaiani che in ogni stagione fa arrivare alla nostra cucina prodotti genuini e ricchi di sapore".

Fra.Na.