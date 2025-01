I nodi della politica. Una cena tra ’scontenti’

Una cena ‘trasversale’ si è svolta nel centro storico: consiglieri comunali, simpatizzanti e imprenditori intorno a un desco che guarda al futuro. Cena costruttiva? Non è nascosta, ovviamente, e non si svolge in luoghi lontani dell’Alta Versilia, scenario di altri accordi veri o presunti: non avrà amministratori attuali come commensali, ma gli uomini della ‘chat allargata’ che parla di politica.

Da Marchino, trattoria della Piana Terra, si dice che si decideranno nuove e fattive prospettive rispetto al governo Pierucci, uomo di largo consenso divenuto presidente della Provincia. Una riunione un po’ Dc e un po’ ‘sciolta’, dove erano presenti piddini scontenti e membri "di mezzo" della maggioranza, alleatisi poi con il sindaco.

Marco Daddio, imprenditore che si candidò anni fa con una sua lista civica ’Passione e idee’; Faderico Pedonese, avvocato del Pd, ex consigliere deldottiano, adesso un po’ ‘ritirato’ dalle scene; Andrea Boccardo, votatissimo presidente del consiglio comunale; Aliso Cecchini del Lido, piddino, ex assessore, scontento delle attuali scelte amministrative; Alessandro Santini, ex vicesindaco e capogruppo della Lega a Viareggio. Un rischio? Chissà: il sindaco Pierucci è forte di consenso tra la gente, ma servono sempre alleati fedeli. E intorno a un tavolo spesso le idee trovano spazi inattesi.

I.P.