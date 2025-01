Gruppo per Servire. Un nuovo bus per disabili grazie alla raccolta fondi

Il Gruppo per Servire festeggia un grande traguardo: dopo un accorato appello in pochi mesi è riuscito infatti a mettere insieme la cifra necessaria per acquistare un nuovo mezzo di trasporto per disabili. L’inaugurazione è domani alle 15,30 in via Galleni 53 con tanto di buffet e dress code: per tutti un tocco di blu. Un vero clima di festa per una giornata che segna l’impegno del Gruppo.

Nell’ottobre scorso il presidente Ginetto Ercolini insieme a tutti i volontari, ha promosso una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo speciale a 9 posti utile alla realizzazione di giornate ed eventi inclusivi e benefici. Grazie ad una vera e propria mobilitazione sono stati messi da parte i fondi per acquistare il mezzo dotato di alzacarrozzine elettrico.

"Per la verità – specifica l’associazione – abbiamo ottenuto quasi tutti i 61mila euro necessari e non abbiamo così dovuto accendere un finanziamento. Manca ancora qualche risorsa se qualcuno intende darci una mano, ma siamo felicissimi di poter inaugurazione questo nuovo pulmino per noi preziosissimo".