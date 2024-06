Gnomi, fate e folletti. Versiliana dei piccoli

MARINA DI PIETRASANTA

La Versiliana dei Piccoli torna per quest’estate con tante sorprese, spettacoli e divertimento per i più piccini, ispirati al magico mondo di “gnomi, fate e folletti del bosco incantato” a suggellare il legame con la natura boschiva della Versiliana, promuovendo il rispetto per l’ambiente, le più sane forme di intrattenimento per i ragazzi e l’avvicinamento al mondo del teatro. La rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie promossa e organizzata dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, prenderà il via lunedì con una moltitudine di attività e laboratori e proporrà un ampio cartellone di spettacoli confezionato da Massimo Martini, consulente artistico della Versiliana insieme a Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Lo spazio bambini della Versiliana tornerà quindi presto ad animarsi ogni pomeriggio sino alla fine di agosto, per intrattenere i più piccini all’insegna di un divertimento sano da vivere all’aria aperta. Venti saranno gli spettacoli della “Versiliana dei Piccoli” che si svolgeranno nell’ Arena dei Piccoli, palcoscenico esclusivo che la Versiliana dedica al teatro per ragazzi. Grazie poi ad un rinnovato accordo con il Comune di Seravezza e con la Fondazione Terre Medicee La Versiliana dei Piccoli farà tappa anche nel giardino di Palazzo Mediceo con uno dei suoi spettacoli per ragazzi.

"Tutto il palinsesto eventi che organizziamo, da diversi anni, come amministrazione e identifichiamo con l’hashtag #Pietrasanta365, ha sempre guardato con grande attenzione ai più piccoli e alle famiglie – così il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – e accolgo con piacere e soddisfazione l’impegno sempre maggiore che anche lo staff del Festival dedica a questo segmento di pubblico, per offrire ai bambini non solo occasioni di divertimento ma anche di apprendimento giocoso. Grazie alla Versiliana mettiamo un altro tassello di qualità per proporre il nostro territorio, anche nel periodo estivo, sempre più a misura di famiglia".