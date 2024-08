Gli scarti come opere. Parte la mostra sul mare

Creatività e rispetto per l’ambiente. Sono i due ingredienti che hanno permesso a tanti bambini di realizzare opere d’arte utilizzando gli oggetti portati dal mare dopo aver partecipato alla “Scuola del mare“ al Nimbus surfing club, a Fiumetto. Il frutto di questa esperienza è la mostra, incentrata sul dialogo tra la passione per gli sport acquatici e l’attenzione per l’ambiente, intitolata “Arte (d) Amare“ e in partenza oggi alle 18 nella sala del San Leone, in via Garibaldi a Porta a Lucca.

Quest’estate, infatti, gli istruttori del Nimbus hanno invitato i loro allievi a creare utilizzando gli oggetti recuperati a riva: dalla plastica ai legni, dal vetro fino a svariati manufatti limati dalle correnti. "Questi giovani artisti – spiega il presidente del Nimbus Fabrizio Rovai – hanno trasformato oggetti senza vita in autentici capolavori, dimostrando come anche ciò che sembra inutile o abbandonato possa rinascere sotto una nuova luce. Con le loro mani hanno dato vita a esempi di futuro più sostenibile, ricordandoci l’importanza di rispettare e proteggere l’ambiente. Ogni pezzo qui esposto racconta infatti una storia di rinascita e speranza, è un invito a riflettere sull’impatto ambientale esercitato da ciascuno di noi, incoraggiandoci a fare la nostra parte per un mondo più pulito e sano. Complimenti quindi a tutti i bambini per il loro impegno e grazie al Nimbus per aver coltivato questo spirito creativo e sostenibile". La mostra, composta da 20 opere realizzate da circa 200 ragazzi, resterà visitabile gratuitamente fino all’8 settembre dalle 18,30 alle 22,30. Il Nimbus, infine, ringrazia anche l’amministrazione comunale e la Surfrider Foundation, oltre agli sponsor (Ersu, Bvlg e Wave surf shop del Cinquale".