Giallocamaiore. Premio letterario all’ultimo atto

CAMAIORE

Il premio letterario Giallocamaiore è arrivato al gran finale: domani alle 21 al Teatro dell’olivo a Camaiore è prevista la serata finale della dodicesima edizione del premio di letteratura gialla cittadino.

Rinato dopo un’interruzione lunga dieci anni, il Premio comprende le opere di autori di romanzi gialli, thriller, noir, polizieschi, mystery e detection story. A questa categoria se ne aggiunge un’altra, quella dell’Opera Prima, dedicata agli esordienti. Ad aver selezionato le opere finaliste sono state le tre Giurie Tecniche: la Giuria degli Esperti, che ha valutato in base alle recensioni, la Giuria delle Librerie, che ha invece valutato in base alle opere più vendute, e la Giuria dei Blogger del settore, con valutazione in base alla maggior conoscenza sul web.

A seguito di un’attenta selezione, siamo arrivati alla prima rosa di nove finalisti, presentati durante gli incontri estivi di Giallo d’A(Mare) sul Lungomare di Lido di Camaiore. Un’ulteriore selezione ha portato alla Terzina Finalista e alla coppia di finalisti della sezione Opera Prima.

I finalisti per il Premio sono De Franchi con "Il Maestro dei Sogni", De Giovanni con "Soledad - Un dicembre del Commissario Ricciardi" e Fascella con "Non si uccide il primo che passa - L’estate rovente di Contrera". Per la sezione Opera Prima, invece, i finalisti sono Nocciolini e Orlandi (nella foto) con "Nessuno - Voci nella storia del Mostro di Firenze" e Bassoli con "La Ninnananna degli Alberi". La decisione per entrambe le categorie sarà in mano alla sola Giuria Popolare.