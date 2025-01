Fusione Stagi-Marconi: "Il sindaco si opponga"

L’accorpamento tra il "Don Lazzeri-Stagi" di Pietrasanta e il "Marconi" di Viareggio, al momento slittato al 2026-2027, sbarcherà in consiglio comunale. Quando, però, non si sa. Il capogruppo di minoranza Filippo Macchiarini Orlandi (Alternativa per Pietrasanta) ha infatti protocollato una mozione il 3 gennaio per impegnare il sindaco e la giunta ad assumere una posizione di contrarietà rispetto a qualsiasi ipotesi di accorpamento, ma senza un seguito. "È trascorsa una settimana – scrive – e la seduta non è stata ancora convocata. Il fatto è che ad oggi manca un atto di indirizzo politico che formalizzi la posizione di contrarietà a qualsiasi ipotesi di fusione. Per questo motivo ho chiesto, tramite la mozione, un impegno a mediare con il governo in modo da rivedere il decreto interministeriale 127 del 2023, per effetto del quale è stato previsto l’accorpamento di 14 istituti comprensivi in Toscana tra cui il ’Don Lazzeri-Stagi’. Ho chiesto inoltre a sindaco e giunta di coordinarsi con gli altri enti interessati, di assumere una posizione di contrarietà in ogni sede decisionale o consultiva, e infine di assistere l’istituto in qualsiasi iniziativa mirata ad aumentare il numero degli iscritti". Il capogruppo di "Alternativa" ricorda, tra le altre cose, che allo "Stagi" è in corso il maxi cantiere (da 19 milioni di euro) che porterà nel 2026 all’inaugurazione del polo scolastico che unirà in una sola sede l’istituto "Don Lazzeri" e il liceo artistico "Stagi": "Questo enorme intervento edilizio andrà ad aumentare l’attrattività dell’attività didattica di un istituto che vanta specificità uniche: sarebbe un errore non valorizzarle".

d.m.